Natale 2018: le luci dell'Avis illuminano Dervio di sera

Quest'anno gli auguri di Natale in piazza del Municipio a Dervio sono affidati a un'innovativa illuminazione che, all'imbrunire, attraverso le luci di un potente proiettore illumina la bella facciata della biblioteca con una cascata di stelle.

L'iniziativa si deve al gruppo Avis Dervio Dorio Valvarrone che si è dotato del proiettore, che verrà riutilizzato in altre occasioni, anche grazie a un contributo del Comune di Dervio, e che di tanto in tanto proietta anche il logo AvisS pubblicizzando così in questo modo particolare la donazione di sangue.

Non è stato quindi allestito il classico albero in piazza che avrebbe diminuito la resa della proiezione, ma la novità di queste luci serali sembra avere raccolto molti consensi tra i derviesi.

Il gruppo Avis Dervio Dorio Valvarrone è da pochi giorni presente anche su Facebook per aggiornare tutti gli avisini e i simpatizzanti sulle iniziative e gli eventi proposti.

Anche quest’anno, nella classica giornata di fine anno (22 dicembre) per lo scambio di auguri con tutte le famiglie degli avisini, oltre ai regali per i figli sono state consegnate le borse di studio per gli studenti che hanno raggiunto i requisiti richiesti.

