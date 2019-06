Bloccano lo scarico delle acque meteoriche: a Dervio è guerra ai mozziconi di sigaretta

Dopo il maltempo, Dervio dichiara guerra ai mozziconi di sigaretta. Nel corso delle operazioni di pulizia post-esondazione, infatti, è emerso in modo chiaro e preoccupante che nelle tombinature c'è una presenza di rifiuti, in particolare di mozziconi di sigarette, che contribuisce a mettere in crisi tutto il sistema di scarico delle acque meteoriche.

«Chiaramente i danni dell'esondazione sarebbero stati più o meno gli stessi se lo tombinature fossero state libere - chiarisce il sindaco Stefano Cassinelli - ma l'attività di spurgo ha messo in luce l'altissima presenza di mozziconi e rifiuti in posti dove non dovrebbero essere. Proprio per questo abbiamo deciso che si darà il via a una campagna di controllo e di sanzioni nei confronti di chi getta rifiuti e mozziconi a terra o nei tombini applicando la normativa nazionale. Si tratta di rispettare il territorio in cui viviamo e abbiamo indicato alla Polizia locale di applicare le sanzioni: la legge entrata nel vigore nel 2016, con fine di sensibilizzare la collettività, ha previsto che chiunque abbandoni sul suolo i mozziconi dei prodotti da fumo va incontro a una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo può andare da 60 euro a un massimo di 300 euro (Legge 28 dicembre 2015 n. 221, pubblicata in GU il 18 gennaio 2016, ndr)».

Il Comune posizionerà nuovi cestini

Il divieto è esteso anche ai rifiuti di piccole dimensioni, come scontrini, fazzoletti di carta e le perniciose gomme da masticare, che non potranno più essere abbandonati "sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi". La legge prevede anche che la pubblica amministrazione provveda alla posa di congruo numero di cestini. «Allo stato attuale - prosegue il primo cittadino - i cestini, seppur in condizioni indecorose, sono presenti sul territorio; è comunque volontà di questa Amministrazione comunale procedere, compatibilmente con le risorse disponibili, all'acquisto e posa di nuovi cestini. Nei prossimi mesi, anche a livello scolastico, porteremo avanti campagne di educazione civica per sensibilizzare tutta la popolazione. Ma il primo passo da fare è quello di far applicare la legge vigente per tutelare

l'ambiente e la sicurezza pubblica».