L'Amministrazione di Dervio procede con la sanificazione degli edifici comunali

L'Amministrazione comunale di Dervio procede con l'attività di messa in sicurezza sanitaria degli edifici comunali e dei mezzi a disposizione.

Per garantire le migliori condizioni di igiene sono stati acquistati cinque apparecchi per la ozonizzazione degli ambienti di Aemme Line, nuovo innovativo sistema di trattamento completo dell'aria. Il primo apparecchio è già stato consegnato ed è già stata avviata la disinfezione e sanificazione di tutti gli uffici comunali, al fine di garantire le migliori condizioni di lavoro ai dipendenti.

«A rotazione tutti gli uffici, in modo particolare quelli con il maggior afflusso di cittadini, saranno sanificati con gli ozonizzatori - commenta il sindaco Stefano Cassinelli - Il sistema ad ozono ad oggi risulta essere tra i più performanti sul fronte disinfezione e sanificazione e soprattutto permette di avere una soluzione protratta nel tempo. Nelle prossime settimane, quando tutte le macchine saranno in servizio, potremo utilizzarle anche per altri locali comunali. Abbiamo già preso l'impegno anche con Auser per effettuare la sanificazione delle auto utilizzate per il trasporto delle persone che hanno necessità negli spostamenti, questa attività prenderà il via già nei prossimi giorni».