Dervio guarda alla sicurezza: consolidati i soffitti delle scuole comunali

Il Comune di Dervio sistema i soffitti delle scuole sul proprio territorio per garantire la massima sicurezza agli alunni. L'iniziativa dell'Amministrazione guidata da Davide Vassena è scattata prima delle festività natalizie, rispondendo anche alle recenti notizie di cronaca che purtroppo hanno coinvolto istituti scolastici a livello nazionale.

Spesso le cronache si occupano purtroppo di crolli di intonaco dai soffitti delle scuole: col fine di prevenire per quanto possibile tale problema, l'Amministrazione Comunale di Dervio ha fatto eseguire nei mesi scorsi da tecnici specializzati un rilievo e un'analisi strutturale e di sicurezza degli edifici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, che sono risultati complessivamente in buono stato di conservazione e di sicurezza statica, presentando solo alcune aree circoscritte potenzialmente soggette a uno sfondellamento dei solai.

Tale fenomeno consiste nella possibilità di un eventuale distacco e nella caduta della parte inferiore delle pignatte dei solai o dell'intonaco, che seppure non rappresenti un problema strutturale può però diventare un pericolo per la sicurezza di ambienti e persone. «A tal fine - spiega il sindaco Vassena - è stata successivamente incaricata un'impresa specializzata che è intervenuta durante le vacanze natalizie (quindi nel tempo più breve possibile ma senza interrompere l'attività scolastica) su circa 300 metri quadri di superficie, nei punti indicati dai tecnici come quelli potenzialmente a rischio, realizzando uno speciale controsoffitto fissato ai travetti del solaio che, di fatto, fungerà da "rete di sicurezza" nel caso in cui si dovesse verificare uno sfondellamento, impedendo così la caduta a terra di eventuali detriti».

La spesa complessiva è di circa 34mila euro: «Soldi ben spesi per aumentare la sicurezza di chi frequenta le nostre scuole - prosegue il primo cittadino - La stessa indagine, seguita da un intervento simile di manutenzione straordinaria, è stata eseguita nel 2017 presso la scuola media, con una spesa di altri 30mila euro circa. Tutte e tre le scuole derviesi sono quindi ora più sicure anche sotto questo punto di vista».