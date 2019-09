Dervio, il Comune informa i cittadini via WhatsApp

Innovazione dal Comune di Dervio sul fronte della sicurezza, della gestione dei servizi pubblici e delle emergenze. Per migliorare la comunicazione verso i cittadini, l'Amministrazione del sindaco Stefano Cassinelli attiva un nuovo servizio Broadcast gratuito di messaggistica istantanea tramite l'applicazione WhatsApp.

"Dervio Info Comune" è l'innovativo canale di comunicazione per rendere più semplice e tempestiva l'informazione e raggiungere il maggior numero di cittadini. Lo scopo è informare i cittadini a mezzo smartphone su una serie di contenuti e, come sottolinea lo stesso Cassinelli, «se fosse stato già esistente avremmo potuto utilizzarlo nell'emergenza maltempo dello scorso agosto». Nel dettaglio, il servizio vuole fornire informazioni di pubblica utilità e sui servizi comunali e ogni altra informazione che si ritiene utile per i cittadini di Dervio.

Come attivare il servizio

Per garantire la privacy degli iscritti, i messaggi sono inviati in modalità broadcast, non nell'ambito di gruppi e quindi nessun cittadino potrà vedere i contatti altrui.

Il servizio è attivo 7 giorni su 7 dalle ore 00 alle ore 24 e per usufruire del servizio è sufficiente seguire questi semplici passi: