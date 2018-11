Soltanto Montevecchia fra i "Comuni ricicloni" di Legambiente

Rifiuti, Lecco non è una realtà virtuosa per la differenziata. È stato presentato da Legambiente il dossier "Comuni ricicloni 2018" che assegna agli enti locali il titolo "Comuni rifiuti free" se capaci di superare il 65% di raccolta differenziata e di ridurre sotto i 75 kg pro capite il residuo secco indifferenziato, ovvero tutto ciò che allo stato attuale non può essere riciclato.

Soltanto un Comune lecchese (su 299 totali) fa parte di questa classifica virtuosa, ovvero Montevecchia, tra i migliori paesi sotto i 10mila abitanti. Un risultato pessimo per la nostra provincia, considerato che a Mantova i "Comuni free" sono 59 (con una percentuale di differenziata pari all'86,6%), 49 a Bergamo, 47 a Cremona, 36 nella Città metropolitana Milanese, 35 nel Varesotto, 16 a Monza Brianza. Chiudono questa graduatoria Lodi e Como con 3, Pavia, Sondrio e appunto Lecco con 1.

La media di raccolta differenziata in Lombardia è del 69,7%, con forti disparità in base al territorio.

«La raccolta differenziata dei rifiuti fa la differenza in Lombardia - è il commento dell'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo che questa mattina ha partecipato all'evento organizzato da Legambiente - Grazie a questa innovazione abbiamo ottenuto risultati concreti che fanno della Lombardia un esempio per tutto il Paese. In Lombardia alle politiche delle "bacchette magiche" che certamente creano consenso, ma pochi risultati, si è preferita la politica della concretezza. Gli enti locali insieme hanno lavorato per proporre un nuovo paradigma che mettendo in rete le realtà territoriali, facesse del riciclo e del riuso il proprio punto di partenza che per una corretta gestione ha bisogno di tutte le fasi del processo: dalla raccolta, al recupero, allo smaltimento della frazione decadente. Ringrazio Legambiente per il suo impegno, anche attraverso queste importanti iniziative che creano importanti occasioni di contatto e buone pratiche tra gli enti locali della Lombardia».