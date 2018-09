Lavori alla rete elettrica, possibili disagi per l'acqua a Sirtori

Possibili disagi alla rete idrica nel comune di Sirtori per domenica 30 settembre 2018. A comunicarlo tempestivamente è Lario Reti Holding.

«A seguito dei lavori programmati da Enel E-distribuzione sulla rete elettrica e sugli impianti di Sirtori - si legge in una nota ufficiale dell'azienda con sede a Lecco in Via Fiandra - sono probabili disservizi anche relativamente al servizio idrico integrato dalle 6 alle 13 di domenica 30 settembre 2018, nelle seguenti zone/vie: