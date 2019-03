Imbersago: divieto di transito ai mezzi di oltre 20 tonnellate

Sicurezza stradale, importante provvedimento viabiliatico a Imbersago. La Provincia di Lecco ha disposto infatti l'istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate lungo la Strada Provinciale 56 tra Imbersago e Robbiate.

Il provvedimento, ordinanza n° 7 del 5 marzo 2019, prevede l'istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate nel tratto di SP56 dal pk 6+100 (rotatoria con la strada comunale Via Adda) nel comune di Imbersago, al pk 8+900 (rotatoria all'intersezione con le comunali Via Piave e Via Indipendenza). La stessa ordinanza è in vigore dalle ore 11 di martedì.