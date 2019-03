Osnago: sovrappasso ferroviario chiuso ai mezzi di oltre 44 tonnellate

Osnago: il sovrappasso ferroviario chiuso ai mezzi di oltre 44 tonnellate. Il provvedimento è entrato in vigore venerdì con un'ordinanza della Provincia di Lecco, la n° 12/2019, e riguarda un tratto di 500 metri sulla "ex SS342 dir".

Tutto è partito dalla comunicazione di Rfi dello scorso 29 marzo all'ente provinciale, con la quale dichiarava di non concedere autorizzazioni per i trasporti eccedenti massa superiore alle 44 tonnellate sul tratto di strada che sovrasta la linea ferroviaria.

La Provincia si è vista dunque costretta, per ovvi motivi di sicurezza, a istituire il divieto di transito ai veicoli pesanti nel tratto della SP ex SS342 dir "Cernusco Lombardone-Lomagna" dal Pk 7+700, in prossimità della rotonda con Via Olivetti, al Pk 8+200 dell'intersezione con Via Lecco nel comune di Osnago.

L'ordinanza è entrata in vigore alle 19 di venerdì 29 marzo, fino a revoca delle autorizzazioni in essere per il transito suol manufatto di veicoli in condizioni di eccezionalità.