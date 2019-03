"Dolci coccole" e musica per regalare un sorriso ai pazienti oncologici del Manzoni

Dopo la musica le dolci coccole. Maristella Hoppler con il gruppo Amici di Giusy di Calolziocorte, Angelo Fontana della Polisportiva di Monte Marenzo (area sociale) e Gabriele Bolis dei Picett del Grenta, promuovono una nuova iniziativa a favore dei pazienti dell’ospedale Manzoni di Lecco. A settembre il gruppo di Valgreghentino aveva cantato nella hall della struttura sanitaria, e si era mobilitato per donare indumenti e prodotti per l’igiene a favore di pazienti bisognosi (vedi foto sopra). Questa volta la nuova iniziativa si intitola appunto “Dolci coccole” e consisterà in una sottoscrizione a premi con in palio un uovo pasquale gigante di cioccolato e dieci colombe. Si può partecipare acquistando i tagliandi a 1 euro l’uno, o lasciando un’offerta libera.

«Chiediamo il sostegno per un progetto che addolcisca i pomeriggi e le giornate delle persone ricoverate nel reparto di oncologia dell’ospedale Manzoni di Lecco e di quelle in chemioterapia presso lo stesso day hospital oncologico - spiega Angelo Fontana - L’iniziativa consiste in un’azione di sollievo. Come inizio vogliamo offrire una cioccolata calda due volte alla settimana per un intero anno alle persone ricoverate. Alla distribuzione provvederanno i volontari in servizio presso il reparto di oncologia. Per i pazienti che effettuano la chemioterapia in regime ambulatoriale l’intento è fornire nel periodo estivo una coppetta di gelato, anche in questo caso con il supporto di volontari. Confidiamo che questa prima esperienza possa essere confermata anche in futuro».

L’iniziativa vivrà un momento di piacevole intrattenimento, grazie al concerto offerto dai Picett con il maestro Gabriele Bolis, Vincenzo Castagna, Mario Gilardi e Gilberto Garghentini, che si terrà all’ingresso dell’ospedale mercoledì 17 aprile alle ore 14.30. L’estrazione dei tagliandi vincenti sarà effettuata nella sala d’attesa del reparto di Oncologia dell’Ospedale venerdì 19 aprile.