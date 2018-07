Domenica a Costa Masnaga uno scivolo d'acqua di 150 metri

Uno scivolo d'acqua lungo fino a 150 metri. La fantastica attrazione estiva, vero toccasana in queste calde giornate estive di luglio, sarà a disposizione dei bagnanti e dei curiosi domenica 15 luglio a Costa Masnaga, in occasione di una manifestazione a scopo benefico che si terrà all'oratorio del comune brianzolo.

La giornata fa parte di un'iniziativa - il "5.Un Day" - a favore dell'associazione "Macho-Mattia Riva Onlus", che proporrà inoltre un torneo benefico di beach volley 4vs4 e calcio nella gabbia 3vs3. Ma la vera novità dell'edizione 2018 è rappresentata da uno scivolo acquatico fino a centocinquanta metri adatto a tutte le età.

Domenica sarà dunque una giornata all'insegna del divertimento, della buona musica, della compagnia, con tantissime soprese. Perfetta anche per chi volesse semplicemente passare una giornata di relax, prendere il sole e stare con gli amici.

L'associazione Mattia Riva Onlus

A organizzare l'evento è l'associazione "Macho-Mattia Riva Onlus" che ricorda il piccolo Mattia Riva, nato il giorno di Pasqua 2013 e scomparso alla tenera età di 16 mesi a causa della sindrome di Dravet. Il sodalizio raccoglie fondi per dare aiuto alle famiglie che si trovano in situazioni di necessità di ogni genere a causa della malattia dei propri figli, offrendo sostegno finanziario alla ricerca scientifica per cercare di dare una speranza concreta a chi ne ha bisogno.