Domenica torna il "Duathlon Città di Lecco": ecco la guida completa

Torna, domenica, una delle gare più appassionanti e amate in città, il Duathlon Città di Lecco Sprint. Organizzato come tradizione da Spartacus Event, l'evento porterà alcuni fra i migliori interpreti della doppia disciplina in uno scenario mozzafiato.

Previste tre frazioni: la prima di 5 km, che si snoda tra i tratti di lungolago e il centro storico di Lecco. La seconda frazione, 20 km in bicicletta, ricalcherà la prima, così da dare agli atleti la possibilità di conoscere in anticipo i passaggi più difficoltosi da affrontare su due ruote. L'ultima frazione, di 2,5 km, sarà costituita su un percorso piatto andata/ritorno completamente "a balcone" sul Golfo di Lecco percorrendo in modo spettacolare Ponte Kennedy e senza mai perdere di vista lo storico Ponte Azzoni Visconti. Sull sfondo le montagne lecchesi Grigna e Resegone.

Orari e indicazioni utili

Sabato 17 febbraio alle 18 si comincerà con la distribuzione dei pettorali. Domenica sarà il gran giorno della gara: dalle 8.45 alle 9.45 si concluderà la distribuzione dei numeri per gareggiare, alle 9.30 l'apertura della zon cambio, fino alle 10.15. Alle 10.30 la partenza della prima batteria donne, alle 12 la prima degli uomini. Le premiazioni dalle 14.30 in avanti.

I parcheggi predisposti dall'organizzazione sono in via San Nicolò 9, Viale Brodolini, Piazza Mazzini (senza rimozione sino alle 15). La segreteria e gli spogliatoi (nonché le premiazioni) alla palestra Liceo GB Grassi/Via Resinelli angolo Via Ongania. Campo gara e area borse previsti in prossimità del traguardo sul Lungo Lago Isonzo vicino al Monumento ai Caduti lecchesi.

Le strade chiuse al traffico

Domenica 18 febbraio 2018, TOTALE CHIUSURA al transito veicolare - dalle ore 7 alle 17 - di lungo Lario Isonzo e largo Europa, oltre alla TOTALE CHIUSURA al transito veicolare dalle ore 8.30 alle 15.30 delle seguenti aree di circolazione: lungo Lario IV Novembre, lungo Lario Cadorna, piazza Stoppani, lungo Lario Battisti, viale Costituzione, piazza Manzoni, corso Martiri della Liberazione, tratto da piazza Manzoni a via Amendola, via Leonardo da Vinci, corsia in uscita Ponte Kennedy, via Nullo, via Raffaello, tratto da via Nullo a via Cantù, via Cantù, tratto a lago compreso tra via Vinci e via Raffaello, piazza Mazzini, tratto da via Carlo Cattaneo a piazza Garibaldi e da piazza Garibaldi a viale Costituzione (A.S.D. Spartacus Triatlhon Lecco).