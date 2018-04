Domenica scatta l'esperimento Mercato agricolo a Mandello

Il Mercato agricolo sbarca a Mandello. L'appuntamento è per domenica 15 aprile in piazza Leonardo da Vinci, di fronte al Municipio.

Occasione ghiottissima per i mandellesi (e non solo) che tra una bancarella e l'altra potranno trovare prodotti a chilometro zero, mentre gli agricoltori avranno la possibilità di raggiungere direttamente il cliente.

Quella di domenica sarà una vera e propria inaugurazione, visto che il Mercato proseguirà ogni seconda domenica del mese, con orario dalle 8 alle 13. A gestire l'evento è Agrimercato Como Lecco, che proporrà dodici bancarelle di cui alcune riservate ad agricoltori mandellesi.

Il Comune di Mandello, con questa iniziativa che verrà sperimentata per due anni, vuole tastare la reazione del paese - e dei visitatori - sulle iniziative in piazza Da Vinci. Dal 23 al 25 aprile si terrà inoltre la Festa del cioccolato originariamente rimandata a causa del maltempo lo scorso marzo, ulteriore banco di prova per l'appetibilità della centralissima piazza del Municipio.