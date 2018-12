Due nuovi tirocini a Lecco grazie a "Dote Comune"

Il Comune di Lecco ha attivato due nuovi tirocini nell'ambito dell'ultimo avviso di DoteComune, bandito da Anci Lombardia: un tirocinante farà esperienza in area sociale al punto informativo e di orientamento dei servizi alla persona per sei mesi, mentre un tirocinante troverà spazio in area amministrativa al servizio demanio idrico e lacuale per 12 mesi.

Cos'è Dote Comune

È un'esperienza formativa nella pubblica amministrazione per inoccupati o disoccupati di età uguale o superiore a 18 anni residenti in Lombardia e la domanda di partecipazione con allegati i documenti richiesti, scaricabile dal sito www.dotecomune.it e dal sito istituzionale del Comune di Lecco, dovrà essere presentata entro le ore 12.30 di martedì 11 dicembre 2018.

I colloqui si terranno a partire da venerdì 14 dicembre. Saranno valutati i titoli, le esperienze e le motivazioni dei candidati in funzione del tirocinio scelto. Ovviamente, pur non costituendo un prerequisito di accesso, saranno privilegiati titoli ed esperienze attinenti all'area tecnico-professionale in questione.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito del Comune di Lecco e l'avvio dei tirocini è previsto per martedì 15 gennaio 2019.