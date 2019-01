Due donne alate i dolci più buoni del mondo. Filippo racconta i segreti della scultura vincente

«Sono felicissimo per questa vittoria, ringrazio di cuore tutti coloro che ci hanno seguito e sostenuto. Aver vinto il titolo mondiale è stata un'emozione unica».

È comprensibilmente raggiante, ma sempre umile e disponibile, Filippo Valsecchi, il ventenne lecchese neo trionfatore ai campionati mondiali di pasticceria juniores Sigep andati in scena nei giorni scorsi a Rimini. Insieme al collega Vincenzo Donnarumma e con gli insegnamenti di coach Davide Malizia, Filippo Valsecchi ha conquistato il gradino più alto del podio preparando due dolci sculture di cioccolato e zucchero a forma di donna. Una creazione gustosa e complessa, e allo stesso tempo di alto valore estetico, come quella con la quale lo scorso anno vinse il titolo italiano, ispirata al veliero dei Pirati dei Caraibi.

«Il tema della competizione di quest'anno era "il volo" - racconta il giovane residente a Erve, cresciuto al Cfpa di Casargo, e già all'opera nelle pasticcerie di famiglia "ArteSapori" di Lecco e Oggiono - Come team azzurro abbiamo pensato di dare forma a due donne alate, una a forma di aquila in cioccolato, e un'altra in zucchero simile a farfalla, entrambe alte circa un metro e 60».

Un grande impatto per gli occhi e per il palato. «Le due creazioni chimate "Volare" sono piaciute anche per l’estetica - aggiunge Filippo Valsecchi - Oltre a quello per le due sculture abbiamo vinto altri tre premi di categoria su quattro: miglior torta al cioccolato, miglior dessert abbinato al caffe, miglior mignon da forno. La prova è stata di livello molto alto, con la partecipazione di alcune squadre all'esordio, come quelle dall'Oriente che non conoscevamo. Gli avversari più temibili sono stati ancora una volta i franesci, secondi sul podio dopo noi azzurri. Terzo il team di Singapore, number one nel dolce gelato. Allenamenti, studio e preparazione sono stati molto impegnativi - conlude il giovane pasticciere campione del mondo - ma ne è valsa la pena, perchè la felicità nell'alzare la coppa è stata davvero immensa».

Tra i tifosi di Filippo (secondo da destra nella foto sotto) alla finalissima di Rimini c'erano anche il sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi e il primo cittadino di Oggiono, nonchè parlamentare della Lega, Roberto Ferrari.

Gallery