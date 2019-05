Due settimane di chiusura notturna per la Lecco-Bergamo a Calolzio

La Lecco-Bergamo a Calolziocorte verrà chiusa due settimane in orario notturno per lavori: ad essere interdetta ai veicoli sarà in particolare una tratta di circa tre chilometri in corso Europa, dal centro città alla frazione di Sala. A renderlo noto è il comando di Polizia locale.

Questi i passaggi più importanti dell’ordinanza firmata e diffusa questa mattina. “Da giovedì 16 a venerdì 31 maggio, e comunque fino al termine del cantiere, nella fascia oraria serale/notturna compresa tra le ore 20.30 e le 06.00 verrà chiusa al transito veicolare nei due sensi di marcia di corso Europa dall’intersezione con Largo Garibaldi fino all’intersezione con via Quarenghi per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale”.

L’ordinanza prevede inoltre l’apposizione di appositi cartelli segnaletici di divieto di transito e la predisposizione di itinerari alternativi, con deviazioni in corrispondenza degli incroci più prossimi al cantiere stesso. Decisa inoltre la direzione obbligatoria per veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in corrispondenza della rotatoria con il ponte Cesare Cantù per i veicoli provenienti da Bergamo, ed in corrispondenza della rotatoria con Viale Brodolini del territorio del Comune di Lecco per i mezzi provenienti da Lecco. Dovrà inoltre essere sistemata una congrua segnaletica informativa dei lavori previsti, previ accordi con l'ufficio tecnico comunale, almeno 72 ore prima dell'inizio degli stessi”.

«L'intervento servirà per sistemare e rendere più sicuro il fondo stradale in corso Europa, con nuovo asfalto e scarificazioni - commenta Dario Gandolfi, assessore alla Viabilità di Calolziocorte - Questo lotto di lavori al via costerà circa 450.000 Euro, altre opere di asfaltatura verranno realizzate più avanti anche in altre zone della città, tra cui viale De Gasperi. Ci saranno dei disagi, ma si tratta di un intervento necessario e richiesto dalla cittadinanza. Il cantiere sarà operativo per lotti e verrà garantito il transito ai mezzi di soccorso. Potranno passare anche i residenti, pur con qualche disagio e retrizione nel momento i cui i mezzi del cantiere saranno all'opera nei pressi delle abitazioni. Ricordo comunque che in alcuni momenti il traffico notturno potrà essere deviato anche dalla tangenzialina».

