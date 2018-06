È Fabio Dadati il nuovo presidente del Rotary Lecco Le Grigne

Fabio Dadati è il nuovo presidente del Rotary Lecco Le Grigne. Il passaggio di consegne con il presidente uscente, Pietro Gomarabico, è avvenuto giovedì sera durante la tradizionale conviviale dell'associazione, occasione per accogliere il nuovo socio Alvaro Vaccarella.

Nel suo intervento, Gomarabico ha ringrazio direttivo e soci per il sostegno e la partecipazione avuti nell'anno rotariano appena terminato, e ha tracciato un resoconto dell'attività svolta. Fabio Dadati, a sua volta, ha voluto sottolineare che nel suo mandato opererà in continuità col passato sui service del club, ma che si concentrerà sui contenuti degli incontri dando un filo conduttore che caratterizzi i diversi temi che saranno affrontati. Il tema sarà l’etica, declinata in ogni suo aspetto, dal lavoro alla società. «Perché ritrovare e ribadire i fondamentali della convivenza civile - ha dichiarato - è la base da cui trae motivo l'impegno di aiutare chi più ha bisogno».

Tutti i service svolti nell'ultimo anno

Numerosi i service svolti dal Rotary Lecco Le Grigne nell'anno appena terminato. L'iniziativa "Sorriso" per la messa a disposizione della Caritas e delle parrocchie di Lecco di un quantitativo di 2 tonnellate di riso. L'iniziativa per "buoni spesa" presso Conad La Popolare e destinati a soggetti in difficoltà economica. Sono stati investiti 5.000 euro + 760 euro omaggiate dalla Coop. La Popolare per un totale di 192 buoni da 30 euro ciascuno; finanziamento di un corso Cam (Centro ausiliario per i problemi minorili) per la formazione di personale docente al fine di individuare possibili indizi e segni di abusi su minori.



I Rotary sono stati presenti il giorno di Natale nel reparto di Pediatria dell'Ospedale Manzoni di Lecco per i regali ai piccoli degenti, e hanno consegnato ad Areu un ecografo per mezzi mobili di soccorso con relativo tablet. Si è provveduto inoltre a consegnare alla Residenza sanitaria assistenziale per anziani e disabili "Villa Serena" di Introbio dei dispositivi per igiene della persona "Carevo&Carino".



Tra i progetti, da segnalare "Rotary 4 Job" portato a livello di Gruppo Adda, per la formazione di studenti degli ultimi due anni di una scuola superiore al mondo del lavoro. Quest'anno sono stati scelti l'Istituto Bertacchi di Lecco e il Marco Polo di Colico; e ancora il Progetto Essp Sri-Lanka in collaborazione con i ragazzi del Rotaract Lecco. Sono stati aiutati i bambini delle zone rurali dello Sri Lanka fornendo loro il materiale didattico necessario per l'intero anno scolastico.



Altro service è "un libro per chi soffre" in collaborazione con l'Ospedale Manzoni di Lecco. Quest’anno sono stati donati complessivamente 574 libri.