Ecco "Evviva il mio paese", il rap dei bambini di Esino Lario

Si intitola "Evvia il mio paese" il brano realizzato dai bambini di Esino in collaborazione con Musteeno e rapologia.it.

È il risultato dell'iniziativa scattata lo scorso 11 marzo, un corso per trasformare i giovani del paese in rapper. L'obiettivo era far realizzare loro un brano per raccontarsi, un prodotto musicale, artistico e culturale che d'ora in avanti diventerà patrimonio del Museo delle Grigne come testimonianza delle generazioni più giovani. Una riflessione sul mondo giovanile attraverso uno dei modi comunicativi preferiti dai ragazzi.

L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione Amici del museo delle Grigne onlus, nell'ambito del progetto "Wikimania Esino Lario-protagonismo culturale online e offline" finanziato da Fondazione Cariplo.

Il "battesimo" del brano, che potete ascoltare sopra, è arrivato ieri, sabato, nell'ambito del lancio di "TEDxEsinoLario". Durante la giornata è stata proposta ai visitatori la nuova veste del Museo: «Sono stati rivisti l'allestimento e i contenuti al primo piano - spiega Chiara Somajni, coordinatrice del progetto insieme a Iolanda Pensa, referente di Wikimania, e Catherine De Senarclens, assessore alla Cultura a Esino - con pannellini per bambini, introdotto le sezioni grotte, la gestione dei boschi e Wikimania, nonché un'installazione acustica dell'artista torinese Ennio Bertrand con le voci del paese, in cui è integrato il rap dei bambini».