Elezioni Valgreghentino, un questionario online per dare voce ai cittadini

Dall'ambiente alla scuola, dalle opere pubbliche al sociale, passando per il bilancio e i servizi. Matteo Colombo, candidato sindaco di "Rinnovamento" (nella foto sopra) lancia insieme ai sostenitori della lista civica di area centrosinistra che oggi amministra il comune, un questionario su internet per dare voce ai cittadini. Un modo per coinvolgerli nella stesura del programma e nell'individuazione dei temi cari ai valgreghentinesi per migliorare il paese.

«Come Rinnovamento e Partecipazione mettiamo proprio la partecipazione dei cittadini al primo posto, fin dalla stesura del programma elettorale - spiega Matteo Colombo - A metà marzo abbiamo organizzato un'assemblea pubblica per incontrare la popolazione e raccogliere idee e proposte. Nei giorni successivi abbiamo distribuito in paese cartoline sulle quali i cittadini possono scrivere le loro richieste e i loro suggerimenti e poi riconsegnarle nei quattro bar del paese. Ora lanciamo anche un questionario online: poche e semplici domande per sentire la voce dei valgreghentinesi!».

Il team che candida sindaco il giovane assessore lancia così l'hashtag #AbbiCuradiValgre per promuovere il questionario on line nel quale c'è anche la possibilità di rivolgere domande o suggerimenti diretti a Matteo Colombo... "quello che ti passa per la mente, cosa vorresti fosse fatto per Valgreghentino...Caro Matteo ti scrivo!"

