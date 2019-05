Elicottero sorvola Calolzio in tarda mattina: spettacolare trasporto di alberi

Ha sorvolato Calolzio per almeno un'ora nella tarda mattinata di oggi, venerdì. In tanti, in valle San Martino, si sono chiesti il perchè di quell'elicottero in volo tra la frazione di Rossino e le alture di Erve, temendo fosse in corso qualche intervento di soccorso, magari in aiuto di qualche persona dispersa in montagna o nei boschi. Nulla di tutto ciò.

Il velivolo non apparteneva a nessun ente o associazione di soccorso, ma alla società incaricata da un privato di rilupire una zona verde impervia nella frazione calolziese di Rossino, rimuovendo rameri e alberi pericolanti.

«Si tratta di un intervento di manutenzione del verde nei pressi del castello di Rossino, deciso proprio dalla società che gestice la struttura - ha confermato il vicesindaco di Calolzio Aldo Valsecchi - Nessuna emergenza insomma, solo la necessità di trasportare via alcuni rami e alberi. Era infatti ben visibile una fune per caricare i tronchi. Si è reso necessario l'intervento dell'elicottero perchè l'area interessata dalle operazioni è impervia e difficilmente raggiungibile». (Tra le foto sotto anche quella della nostra lettrice Loredana Valsecchi)

