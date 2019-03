L'emozione di ritrovarsi dopo 30 anni

È stato più di un semplice ritrovo quello che ha visto protagonisti nei giorni scorsi gli ex alunni della classe 1981 di Olginate. A 30 anni di distanza i compagni di scuola della ex "Capitanio" di piazza Volontari del sangue, si sono ritrovati scattando la stessa foto dell'epoca con la loro professoressa Terry Fumagalli che, insieme ad Alessio Mauri, ha ideato questa reunion.

L'organizzazione era scattata già a novembre: passaparola: ricerche su Facebook, gruppi whatsapp, contatti tra genitori, docenti e amici fino a quella che è diventata una giornata di festa e amarcord. Quasi tutti i componenti della classe - una ventina - hanno partecipato alla rimpatriata con la prof, compreso un ex alunno trasferitosi in Albania e rientrato per l'occasione.

Ricordi, racconti sulle scelte di vita e le esperienze fatte in questi tre decenni fino alla promessa di un nuovo ritrovo già nei prossimi anni. (Nelle foto, la classe 1981 di Olginate ieri e oggi)

