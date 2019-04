Entro aprile la "nuova" sistemazione del mercato di Calolzio

Entro fine mese diventerà operativa la nuova sistemazione del mercato di Calolziocorte. Le bancarelle del martedì mattina resteranno come oggi in zona Lavello, ma con alcune importanti modifiche per ottimizzare il servizio, favorire ancora di più l'arrivo dei visitatori e valorizzare la location a lago.

In totale gli stand resteranno gli attuali 132, ma alcuni di essi verranno spostati sul Lungoadda nell'area di isola pedonale allargata grazie alla tangenzialina. Nell'attuale piazzale Marinai d'Italia resteranno solo una parte degli attuali stand, liberando così circa 2/3 dell'area per i posteggi. Inizialmente l'Amministrazione comunale aveva ipotizzato l'avvio del nuovo mercato per inizio anno, ma un lungo confronto con le associazioni di categoria sull'esatta predisposizione delle bancarelle di vendita ha provocato ritardi.

«Attendiamo proprio in queste ore la risposta ufficiale delle associazioni di categoria, ma sembra che finalmente i rappresentanti degli ambulanti si siano messi d'accordo in merito alla nuova sistemazione - commenta Marco Ghezzi, sindaco di Calolzio - Entro aprile avremo il "nuovo" mercato che sarà ancora migliore e più funzionale rispetto all'attuale, già visitato da moltissime persone. Nella prossima riunione di Giunta definiremo la data precisa».

Le date più papabili sembrano essere quelle di martedì 23 e 30 aprile. A breve l'ufficializzazione.