Entra nel vivo l'Estate di San Martino. Oltre 20 iniziative tra cultura, tradizioni e devozione

«La mission della Comunità montana è quella di lavorare come ente sovracomunale per favorire la collaborazione tra Comuni, associazioni e realtà del territorio. Il ricco e interessante programma di iniziative dell’Estate di San Martino è un ottimo esempio di questa sinergia».

Carlo Greppi, da poco riconfermato presidente della Comunità montana Lario orientale Valle San Martino, commenta così la rassegna al via venerdì 25 ottobre. In totale sono 24 gli appuntamenti, di cui tre di carattere religioso, di questa 28esima edizione che proseguirà fino a venerdì 6 dicembre, passando per la ricorrenza del patrono di Calolziocorte in calendario lunedì 11 novembre.

«Sono molte le iniziative dedicate alla riscoperta del territorio, alla natura, all'arte, alle tradizioni e all'associazionismo - aggiunge Greppi - Due eventi si terranno anche a Galbiate e a Ballabio perché ogni anno l’ente cerca di coinvolgere nella manifestazione i comuni del Lario Orientale. Ringrazio Fabio Bonaiti, coordinatore dell’Ecomuseo, la funzionaria Elena Remondini e la bibliotecaria Emanuela Locatelli per l’impegno e l’ottimo lavoro fatto a livello organizzativo, anche favorendo questa preziosa “rete” tra comuni e realtà locali di cui parlavo all'inizio».

Alla presentazione dell’Estate di San Martino a Villa De’ Ponti sono intervenuti anche l’arciprete di Calolzio don Giancarlo Scarpellini, l’assessore ad eventi e associazioni di Calolzio Cristina Valsecchi e il presidente della Fondazione Lavello Daniele Maggi. La parrocchia del centro città - che ha come patrono proprio San Martino Vescovo - il Comune del Centro, la Fondazione e le Pro loco del territorio hanno infatti dato il loro sostegno alla manifestazione. Ecco tutti gli appuntamenti.

Gli appuntamenti di questa 28esima edizione