Fa il pieno il torneo di Burraco in memoria della volontaria Monica

Ha fatto il pieno il torneo di burraco organizzato ieri sera all'oratorio di Calolzio. Oltre un centinaio le persone che si sono sfidate carte in mano, partecipando così a una delle diverse iniziative proposte all'interno della festa dell'oratorio. Il torneo è stato dedicato alla memoria di Monica Comi, mamma e storica volontaria della parrocchia di San Martino venuta a mancare lo scorso mese di febbraio a soli 48 anni. I fondi raccolti serviranno per le attività parrocchiali.

La kermesse oratoriana proseguirà ora con altri appuntamenti. Per domani, mercoledì 12 giugno, sono in programma il torneo di pallavolo (dalle 19) e il karaoke. Grande attesa poi per l'originale serata di giovedì 13 quando il pubblico potrà applaudire i "Preti in concerto". Venerdì 14 toccherà al Big Family Event, mentre sabato verrà dato spazio alla musica per i giovani e alla cucina locale a base di agoni e polenta. Domenica 16 gran finale con il concerto degli Aironi Neri e l'estrazione dei numeri vincenti della lotteria.

