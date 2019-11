Gli Istituti Airoldi e Muzzi in festa per i 101 anni della Signora Libera Fanna

Grande festa agli Istituti Airoldi e Muzzi di Lecco per i 101 anni della signora Libera Fanna: questa mattina, mercoledì, al terzo piano della Residenza Bettini Pazzini Gerosa Crotta è andata in scena la celebrazione per questo significativo traguardo raggiunto.

Nata il 6 novembre 1918 in Istria, da cui è dovuta fuggire come profuga, Libera Fanna vedova Lugnani si è trasferita a Lecco nel 1955 con le due figlie. Dal 2016 è ospite dell'Airoldi e Muzzi.

Oggi, insieme alle due figlie, l'hanno festeggiata gli ospiti e il personale del terzo piano della Residenza Bettini Pazzini Gerosa Crotta con il presidente degli Istituti Giuseppe Canali, il direttore generale Fulvio Sanvito e il medico del nucleo, dottor Giuseppe Locatelli.

Gallery