Ferragosto in bici per dare lo sprint al concorso fotografico "Pedala sereno"

"Andare in bici fa bene al corpo, alla mente e all'ambiente". Lo ricorda la Polisportiva di Monte Marenzo invitando tutti gli appassionati di ciclismo a trascorrere il Ferragosto sulle due ruote sia per vivere una giornata all'insegna dello sport e della salute, sia per dare lo sprint alla terza edizione del concorso fotografico "Pedala Sereno".

L'iniziativa è stata promossa dalla stessa associazione guidata dal presidente Renato Caroli e da Angelo Fontana (responsabile dell'Area sociale).

«Invitiamo tutti a un Ferragosto in bici, ai piedi delle nostre belle montagne o sulle piste ciclabili della Provincia di Lecco che offre tantissime opportunità per vivere una piacevole esperienza a contatto con la natura - commenta Angelo Fontana - Penso per esempio alla ciclabile dei laghi di Rivabella, Garlate, Pescate e Olginate avvolta in un un bellissimo panorama dove si possono vedere il monte Resegone, il San Martino, il Monte Crocione e il Barro. Oppure a una gita sempre in bici alla scoperta dei luoghi Manzoniani. Colgo inoltre l’occasione per ricordare che prosegue il terzo concorso fotografico "Pedala Sereno" organizzato dalla Polisportiva con l’obiettivo di sensibilizzare i ciclisti, e anche gli automobilisti, a viaggiare sulle strade in condizioni di sicurezza e nel rispetto del Codice della strada. Mandateci una vostra foto».

Ad oggi hanno già aderito all'iniziativa più di 50 persone che hanno inviato una fotografia alla Polisportiva. Le immagini devono essere inviate a angelofontana50@gmail.com oppure via whatsapp al cellulare 334 3623624 entro il 7 settembre, indicando nome, cognome, comune di residenza, telefono o e-mail. Le foto si potranno visitare sul sito dell'associazione Upper di Monte Marenzo https://www.unpaeseperstarbene.it/