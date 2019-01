Ferrari: «Grazie alla Lega stanziati fondi per la messa in sicurezza territorio»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Grazie alla Lega sono stati stanziati 2.262.824,86 euro per la provincia di Lecco. Dal Ministero dell'Interno via libera al decreto che ripartisce le risorse messe a disposizione in legge di Bilancio 2019 per l'elaborazione di piani di sicurezza e per la manutenzione di strade e scuole per l'anno in corso affidata alle province.

Parliamo di risorse strutturali fino al 2033. Un altro segnale concreto di attenzione per cittadini, famiglie, sistema produttivo, autonomie locali e territori per il quale esprimo grande soddisfazione. Dopo i disastri compiuti dal Pd con la sciagurata legge Delrio, con la Lega al Governo stiamo invertendo la rotta.

Roberto Paolo Ferrari, Deputato Lega