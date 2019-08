Festa e corteo per i 55 anni delle penne nere di Sogno

Non si è ancora spenta l'eco della festa alpina che domenica ha coinvolto tante persone a Torre De' Busi dove sono stati celebrati i 55 anni della fondazione del gruppo Alpini Amici di Sogno.

Insieme al corteo lungo la frazione accompagnato da penne nere, amici, sostenitori, cittadini e autorità, anche la cerimonia e la benedizione del gagliardetto in chiesa. A fare gli onori di casa il capogruppo Andrea Meoli insieme alla madrina Gigliola Meoli. Tra i presenti (vedi foto in apertura) il sindaco di Torre Eleonora Ninkovic, il vice primo cittadino di Calolziocorte Aldo Valsecchi e il Consigliere delegato di Cisano Pietro Isacchi, senza dimenticare il reduce Milesi di Erve, l'ex presidente dell'Ana di Bergamo Antonio Sarti e l'attuale vicepresidente della sezione orobica, della quale fanno parte gli alpini della valle San Martino.

L'Amministrazione comunale ha inoltre donato una targa agli alpini di Sogno con parole di lode per l'associazione: "Ringraziamo, nel 55° di fondazione, il Gruppo Alpini Amici di Sogno... buoni e semplici come eroi e fanciulli, col cuore pieno di passione, sempre pronti in ogni occasione, buon anniversario di fondazione! W l'Italia, W gli alpini". Immancabile, infine, la torta del compleanno.

