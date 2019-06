Festa del donatore con l'Avis Mandello, tra musica e solidarietà

Avis Mandello in festa. La manifestazione prenderà il via domani, venerdì 14 giugno, e sarà l'occasione per ricordare il meritorio impegno della sezione cittadina costituita il 17 maggio 1958. Da allora ad oggi un lungo cammino lastricato di tanti gesti chiamati con la semplice parola “solidarietà” all'indirizzo di anonime persone a cui una goccia di sangue ha contribuito a salvare la vita. Ancora forte il ricordo del fondatore e compianto dottor Gianni Comini (nella foto).

Sabato 15 giugno nell'ambito di “Donare in festa” si terrà l'appuntamento annuale ludico gastronomico nell'area manifestazioni di piazza Mercato dove ci sarà anche l'intervento del presidente del sodalizio Roberto Rosa.

La Festa mandellese, organizzata con l'Operazione Mato Grosso, prenderà avvio già venerdi 14 giugno alle ore 20.30 con gli Acustic Project un evento live con successi ed ever-green. Sabato 15, per la parte spettacoli, le performance alle ore 21 di Jenny Pavone. Esibizioni con tessuti e trapezia shakerati in salsa clown. Domunica 16 alle ore 15, Torneo di burraco. Per adesioni Miriam 366 7445800. Alle 21 concerto del gruppo “Travirgolette”. Nella tre giorni funzionarà servizio bar e ristorante con specialità locali e pesci di mare.