Festa in piazza per applaudire gli atleti della Monza - Resegone

La Valle San Martino si prepara ad accogliere e a sostenere gli atleti della Monza - Resegone. Sabato 23 giugno si terrà infatti la celebre e durissima maratona di circa 41 chilometri organizzata dalla Società Alpinisti Monzesi. Poco dopo le 23 i primi corridori attraverseranno Calolziocorte per imboccare la durissima salita verso Erve, seguiti via via dai tanti partecipanti a questa vera e propria impresa sportiva.

Per l’occasione verrà organizzata una festa nella centralissima piazza Vittorio Veneto allo scopo di intrattenere il pubblico in vista dell’arrivo degli atleti. L’iniziativa è promossa in particolare dalla Pro loco Calolziocorte in collaborazione con il gruppo Alpini “Pippo Milesi”, con l’associazione sportiva Virtus in Ludis, il Too Drift RC Team, e il Centro Progetto Danza. Dopo il grande successo della Notte Bianca di sabato scorso, anche questa sarà un’occasione di festa e aggregazione - che si prolungherà fino a tarda ora - aperta a tutti. «A partire dalle 19 saranno presenti nella piazza del Municipio i gazebi delle associazioni, e le penne nere allestiranno un punto ristoro con panini, salamelle e patatine - fa sapere la Pro loco guidata dal presidente Tiziana Esposito - Dalle 21 alle 23 spazio alla musica con il concerto del gruppo Fisorchestra Adda in attesa del passaggio della gara podistica Monza - Resegone. Tutta la cittadinanza è invitata».