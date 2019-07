Grande successo per la Festa della musica a Barzio

La terza edizione della Festa della Musica, organizzata dal Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio, si è conclusa con un grande successo.

Complici le condizioni meteo ottimali, fatta eccezione di un breve temporale alla fine della sfilata di sabato pomeriggio, le numerose bande ospiti hanno potuto esibirsi in una cornice di pubblico davvero unica. Per le vie del paese, in piazza Garibaldi e all'oratorio, ad animare il weekend sono state la Orobian Pipe Band di Ranica, il Corpo musicale Santa Cecilia di Valmadrera, la Academy Parade Band di Caronno Pertusella, i Corpi musicali Alessandro Manzoni di Lecco e il San Fermo di Cesana Brianza, il Premiato Corpo musicale di Galbiate con le sue majorettes.

«Siamo molto soddisfatti per la grande partecipazione a questo appuntamento: è stata un grande festa di musica e amicizia - commenta Mario Tagliaferri, presidente della banda di Barzio - A evento concluso è doveroso un sincero ringraziamento a tutti i commercianti di Barzio per il loro fondamentale contributo, ai volontari che si sono dati da fare per l'organizzazione, al Gruppo Alpini di Barzio, a "Quelli delle Radio", all'Associazione Carabinieri in congedo e alla Polizia locale. Tutti hanno dato un grande apporto alla buona riuscita della nostra festa. Grazie anche all’Amministrazione comunale, alla Parrocchia di Sant'Alessandro, al Consiglio Regionale della Lombardia, alla Fondazione Comunitaria del Lecchese e la alla Banca della Valsassina per i patrocini, la collaborazione e il sostegno».

I biglietti vincenti

Nel corso della manifestazione si è svolta una lotteria a sostegno del progetto "Accumoli nel cuore", di cui pubblichiamo di seguito i numeri dei biglietti vincenti.

1 Buono Viaggio del valore di € 1.000,00 biglietto n° 5666

2 Apple iPad 3787

3 Buono acquisto abbigliamento del valore di € 250,00 7083

4 Motosega Husqvarna 236 X-TORQ 1856

5 Borsa con foulard coordinato 7343

6 TV LCD 28" LG TV+Satellite 2833

7 n° 5 giornalieri da utilizzare pressso la Stazione sciistica Piani di Bobbio 6810

8 Cellulare Huawei P Smart Black 2708

9 Buono carburante del valore € 100 1891

10 Buono per n. 1 Trattamento Viso "Oxygenia" 7394

11 Buono acquisto del valore di € 100 3722

12 Buono valido per n. 20 sacchi di Salzburg Pellet (Firestixx) 0199

13 Buono Corso Ballo Country 3955

14 n° 3 giornalieri da utilizzare pressso la Stazione sciistica Piani di Bobbio 0303

15 Chitarra Classica By Aria Guitars 7714

16 Cornice 0294

17 Buono giro ruote con equilibratura e convergenza 7184

18 Kit Lavoro 7087

19 Buono per Massaggio Corpo Ayurveda 0034

20 n° 2 giornalieri da utilizzare pressso la Stazione sciistica Piani di Bobbio 0007

21 N° 2 coltelli professionali MaglioNero 0351

22 Plaid 130x180 in flanella di cotone 3721

23 Buono spesa del valore di € 50 7312

24 Buono convergenza 1305

25 Buono per 1 manicure con smalto semipermanente 4994

26 Buono giro ruote con equilibratura 0536

27 Braccialetto artigianale fatto a mano 0715

Abbonamento La Provincia di Lecco 3810

Abbonamento Il Giornale di Lecco 7933

Si informano i vincitori che i premi potranno essere ritirati presso la sede del Corpo Musicale S. Cecilia di Barzio entro il 31/10/2019, previo appuntamento telefonico al numero 347 3725036.

