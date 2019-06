Festival della musica per le vie e le piazze di Mandello: 250 artisti pronti a dare spettacolo

Ben 20 postazioni, 44 band e progetti, oltre 250 artisti, 15 volontari, un'attenta campagna informativa sui social. Questi i numeri e la promozione della Festa internazionale della musica che animerà Mandello il prossimo 21 giugno. L'evento andrà in scena dalle ore 15 fino alle 24. Ad organizzare il festival la locale associazione Concertando presieduta da Beppe Martinelli, l'Informagiovani di Simone Buzzella e l'assessorato alla Cultura di Luca Picariello.

«Un lavoro all'insegna della totale condivisione e collaborazione, unitamente alla voglia di divertirsi - hanno commentato Martinelli e Buzzella - Abbiamo riproposto il format delle passate edizioni, con la musica veicolo di pace e vita, senza rivalità alcuna. Con il chiaro obiettivo comune che ci si deve divertire».

Quindi a Mandello venerdì 21 giugno nelle varie postazioni la musica sarà protagonista a 360 gradi e in tutte le sue declinazioni: Rock, Rap, Pop, folk e lirica. Piazza Leonardo da Vinci su palco centrale ad ospitare Lunacy Radio Station emittente web di Novate Mezzola che terrà i contatti itineranti audio e video con interviste ai diretti protagonisti di questo evento. Queste le altre location: piazza XXV Aprile, piazza Roma, piazza Italia, piazza Garibaldi, lido comunale. E ancora via Manzoni, via Statale 81, piazza Matilde Carcano, via Dante Alighieri, via Nazario Sauro, via Cesare Battisti, via Dante (parcheggio), via Cavour, via Pra Magno 8, via Statale 50, piazza Giovanni XXIII. Con le postazioni di Somana e Maggiana. Due le itineranti con il coro “Travirgolette” e L'Allegra Brigata i Firlinfeu di Mauro Lollini.

Per la logistica delle auto, potranno essere utilizati i parcheggi di Beata Vergine, piazza Mercato, cimitero, oratorio, stazione, saranno fruibili gratuitamente alle ore 20. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)

Gallery