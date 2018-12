Fiaccolate sul Lecchese, spettacolo senza pari: naso verso le montagne durante l'Antivigilia

E' stato, ancora una volta, uno spettacolo senza pari quello che ha avvolto Lecco e i comuni limitrofi nella serata dell'Antivigilia. Come previsto, sono andate in scena decine di fiaccolate, come previsto dal programma che vi avevamo illustrato anticipatamente.

Il sentiero del San Martino, le vie di Medale, Corno Rat, Moregallo, Cornizzolo, Pian Sciresa, Manavello e varie altre zone hanno ospitato le ascese verso le zone in altura, dove si sono tenute varie Sante Messe e si è cenato con trippa, vin brulè e panettone, nel pieno della tradizione lecchese. In alcune zone sono stati sparati anche dei fuochi artificiali, che non hanno causato problemi anche per via dell'alto tasso di umidità nell'aria e, di conseguenza, nei boschi.

(foto Manavello di Viviana Cordolcini da Sei di Mandello Se...; foto Pian Sciresa di Simone Castelnovo)

