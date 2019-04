60 milioni di euro per il Trasporto pubblico locale a Lecco

Approvato stamattina dalla Giunta regionale uno stanziamento di 60,2 milioni di euro per il Trasporto pubblico di Como-Lecco-Varese. Il finanziamento per il nostro territorio fa parte di una delibera più ampia che ha messo a disposizione 621 milioni di euro per tutta la regione, di cui 212 risorse regionali autonome.

«I finanziamenti regionali - spiega l'assessore ai Trasporti Claudia Maria Terzi - saranno disponibili da subito. Nei prossimi giorni, infatti, saranno erogate alle Agenzie del Tpl le prime quattro mensilità del 2019 a valere solo sui fondi di Regione Lombardia. Questo perché siamo in attesa che il Ministero perfezioni l'iter amministrativo necessario al trasferimento delle quote corrispondenti all'anticipazione dell'80% delle risorse statali».

La ripartizione per territori

47,8 milioni Agenzia TPL di Bergamo

53,6 milioni Agenzia TPL di Brescia

60,2 milioni Agenzia TPL Como-Lecco-Varese

419,5 Agenzia TPL Città metropolitana di Milano-Monza-Brianza, Lodi, Pavia

32 milioni Agenzia TPL di Cremona-Mantova

7,8 milioni Agenzia TPL di Sondrio.