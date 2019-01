L'attacco di Uniti per Varenna: «Fiumelatte lasciato all'incuria»

Paolo Ferrara, capogruppo della minoranza "Uniti per Varenna", denuncia uno stato di «incuria e abbandono» per uno dei luoghi più amati del paese, il Fiumelatte.

«Nel passato mandato - spiega Ferrara - si era intervenuto in modo economicamente significativo per potenziare il luogo: nuove panche in cemento e granito, rifacimento parziale del tetto dei depositi, installazione di telecamere per prevenire atti vandalici, posa di staccionate metalliche a protezione dei visitatori, sistemazione del principale sentiero di accesso. Infine, in collaborazione con la Comunità Montana, la creazione di un percorso didattico e speleologico attrezzato, per visitare la grotta e la parte alta dei cunicoli della sorgente».

«Era un'occasione intelligente per arricchire Varenna di un'ulteriore attrattiva, nei periodi di secca del torrente (ottobre-fine marzo). Oggi la sorgente si presenta in uno stato di totale incuria, grazie all'inoperosità che caratterizza l'Amministrazione del Sindaco Manzoni: un vero e proprio sfacelo. Cartellonistica danneggiata, cartelli di pericolo posti qua e là, strisce plastificate rosse e bianche ovunque e talvolta strappate, a indicare cosa non si sa; percorsi pedonali impresentabili, tetto del deposito con le tegole in buona parte frantumate, l'asta della bandiera che sale tristemente disadorna al cielo, resti di falò improvvisati abbandonati sul tetto dell'acquedotto comunale ma soprattutto la passerella metallica di accesso all'imbocco della sorgente, inutilizzabile perché danneggiata da una piccola scarica di assestamento di sassi e terra, dopo una forte pioggia. Da qualche settimana? Parliamo di anni! Stiamo parlando di un intervento di riparazione che richiederebbe al massimo un migliaio scarso di euro, per ridare dignità e fruibilità a questo percorso attrezzato, così interessante per grandi e piccini. Un intervento di un paio di ore al massimo».

«Altro discorso - prosegue Ferrara - il recupero dell'intera area: vanno destinate risorse, energie e approntata un minimo di progettualità: nulla che non si possa fare entro la prossima primavera. Credo che prima che ai turisti - con il massimo rispetto parlando - si debba intervenire al più presto per ridare dignità a un luogo tanto amato dai varennesi, rispettando l'impegno dei tanti volontari e amministratori che nel tempo hanno operato per rendere fruibile e valorizzare un luogo così bello. E offrire una immagine del paese più degna».