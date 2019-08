Dissesto idrogeologico, servono fondi per la prevenzione: la Regione bussa al Governo

A Casargo si lavora ancora per liberare le strade dai detriti e rendere nuovamente le abitazioni dei 146 sfollati ospiti del Cfpa. La strada risulta ancora chiusa totalmente alla viabilità (anche ai mezzi di soccorso) tra località Piazzo di Casargo e Premana per verifiche su una condotta del gas metano interessata da uno smottamento.

Al momento non sono in corso precipitazioni, né sono previste sino all'inizio della prossima settimana. I quantitativi massimi di pioggia cumulata registrati nelle ultime 12 ore nella nostra provincia, secondo i dati forniti da Regione Lombardia, sono di 58 mm. I livelli idrometrici dei principali corsi d'acqua hanno subito incrementi, rimanendo comunque al di sotto delle soglie di allerta e sono ora in diminuzione. La Sala operativa regionale, in contatto con i Comandi provinciali dei Vigili volontari del fuoco, sta monitorando costantemente la situazione e l'evoluzione dei fenomeni in atto.

Foroni: «Quanto fatto non basta più»

«Regione Lombardia, anche alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore in diverse province, è sempre più determinata a chiedere al Governo centrale di estendere la richiesta di "stato di emergenza" relativa agli episodi di maltempo verificatesi a giugno, per i quali era già stato concesso il 2 luglio scorso, a quelli degli ultimi giorni».

Lo annuncia in una nota l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni. «Gli eccezionali eventi di maltempo che si sono verificati con una frequenza assolutamente fuori del normale - ha aggiunto Foroni - stanno mettendo a dura prova il sistema Lombardia, che pure tantissimo ha fatto e sta facendo sia dal punto di vista della prevenzione che dell'emergenza, con stanziamenti di decine di milioni per opere contro il dissesto idrogeologico. Ricordo - ha precisato l'assessore - che, appena due mesi fa, abbiamo

deciso la totale copertura delle spese sostenute per i lavori di pronto intervento a seguito di calamità naturali per oltre mille Comuni lombardi al di sotto dei 5000 abitanti e la settimana scorsa abbiamo destinato 48 milioni di euro per 70 opere di difesa del suolo in tutta la Lombardia».

«In difficoltà anche una regione virtuosa come la nostra»

«A questo punto però la situazione sta divenendo economicamente insostenibile anche per una Regione virtuosa ed efficiente come la nostra - ha sottolineato l'assessore - Se è pur vero che dal Dipartimento di Protezione civile abbiamo sempre avuto la massima disponibilità e collaborazione nel far fronte alle emergenze, d'altro canto il Ministero dell'Ambiente ha tagliato le risorse originariamente previste da "Italia Sicura" per la Lombardia da 146 milioni ad appena 80 milioni di euro nel triennio, una cifra assolutamente insufficiente per le necessità del nostro territorio. L'appello al Governo - ha concluso Foroni - è quindi di sbloccare al più presto i fondi necessari a far fronte ai danni e a mettere in cantiere il prima possibile tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza del nostro territorio, così fragile in tante sue situazioni».

Micheli: «Vicini alla comunità di Casargo»

Sulla gestione dell'emergenza è arrivata anche la nota del consigliere provinciale Mattia Micheli. «Come comunità di amministratori, ancor prima che come gruppo politico, siamo molto vicini ai cittadini di Casargo che nelle scorse ore hanno affrontato una situazione emergenziale - dichiara il capogruppo di Libertà e Autonomia - Ora è il momento dell'impegno e del lavoro per il ripristino della normalità. La nostra vicinanza va soprattutto ad Antonio Pasquini, Sindaco di Casargo, già nostro collega di gruppo in Consiglio provinciale, che in queste giornate ha guidato con determinazione la sua comunità fin dai primi momenti dell'emergenza. Ringrazio gli uffici della provincia di Lecco, che con il supporto dei consiglieri delegati provinciali e dei sindaci dei comuni limitrofi, in particolare del sindaco Matteo Manzoni, in questa fase emergenziale hanno dato risposte immediate ed efficaci ai comuni e ai cittadini che si sono trovati in difficoltà» spiega Micheli. «Libertà e Autonomia è inoltre riconoscente a tutte le forze politiche che si sono recate sui luoghi dell'emergenza per portare la propria vicinanza e solidarietà, in particolare ringraziamo i consiglieri regionali Mauro Piazza e Antonello Formenti che hanno interloquito con l'assessore regionale alla Protezione civile Pietro Foroni per garantire il supporto immediato di Regione Lombardia alla comunità casarghese».