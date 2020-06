Forti piogge in corso nel Lecchese, albero crollato su una strada a Calolzio

Nel pomeriggio si è fatta più intensa la pioggia anche nel Lecchese e ora è allerta meteo per le prossime ore. Le previsioni, come conferma il Centro Meteorologico Lombardo, parlano di una intensificazione delle precipitazioni e dei temporali dal tardo pomeriggio di oggi, domenica, fino alla notte, con possibile grandine anche di medie dimensioni e forti raffiche di vento tra le aree pedemontane che vanno dal Comasco al Lecchese passando per la Brianza e la Bergamasca. L'inizio della settimana si annuncia ugualmente perturbato, caratterizzato dalla possibilità di nuovi rovesci di forte intensità, con l'attenzione che rimarrà alta per gestire possibili emergenze.

Intanto poco fa, intorno alle ore 16.30, una pianta è caduta a Calolziocorte lungo la strada a curve che sale alla frazione di Rossino. Il crollo è avvenuto nei pressi dell'ex ristorante "L'Innominato". L'albero ha invaso la carreggiata e sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco da Lecco, i carabinieri e la Protezione civile di Calolzio con l'assessore Cristina Valsecchi e il sindaco Marco Ghezzi. Le operazioni di rimozione e messa in sicurezza (vedi foto) sono tuttora in corso con il transito momentaneamente bloccato ai veicoli.