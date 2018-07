Fototrappole contro i rifiuti selvaggi

Contro i rifiuti selvaggi arrivano le fototrappole. L’Amministrazione comunale di Calolziocorte ha infatti deciso di posizionare alcune telecamere nascoste nei pressi dei cestini della spazzatura presenti in città. Soprattutto nei contenitori dei parchi cittadini vengono infatti abbandonati sacchetti con rifiuti di ogni tipo, compresa la frazione umida, in molti casi scarti domestici lasciati da chi non attua la raccolta differenziata. I controlli più serrati non riguarderanno quindi la raccolta porta a porta, e l’intenzione non è quella di usare il pugno di ferro contro eventuali errori dettati da qualche leggerezza, ma di colpire coloro i quali scambiano i singoli cestini per discariche.

«Nei prossimi giorni terremo una conferenza stampa per illustrare motivi e modalità di utilizzo di queste fototrappole - commenta l’assessore alla Polizia locale Luca Caremi, che si sta occupando della questione insieme al comandante dei vigili Andrea Gavazzi - Abbiamo deciso di parlarne pubblicamente proprio perché la nostra intenzione non è quella di fare cassa con le multe, ma di allertare i malintenzionati per evitare che vengano ammassati sacchi di ogni tipo vicino ai cestini, e far capire loro che da adesso in avanti non si scherza. Si tratta di telecamere opportunamente nascoste che scattano immagini nel momento in cui rilevano movimenti. Immagini che restano a disposizione della Polizia locale alcuni giorni e che permettono di vedere chi abbandona i rifiuti». Da qui scatteranno poi la sanzioni. Le fototrappole verranno collocate in modo alterno a ridosso dei vari cestini e, sempre nell’ottica preventiva di cui parlava Caremi, verranno sistemati anche cartelli informativi.