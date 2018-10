Fragomeli: «Su chiusura Ponte San Michele i cittadini sono stati lasciati soli»

«Il relatore della maggioranza e il Governo hanno espresso parere contrario agli emendamenti al Decreto Genova che riguardavano le risorse per i servizi integrativi di trasporto e per il sistema economico fortemente colpito dalla chiusura del Ponte di San Michele sull'Adda».

Questo quanto dichiarato in serata dai deputati Gian Mario Fragomeli ed Elena Carnevali. I due parlamentari democratici avevano presentato gli emendamenti in questione, esprimendo anche disponibilità a sostenere eventuali proposte del Governo.

«Si trattava di richieste avanzate anche dai comitati e dai sindaci del territorio lombardo e che si fondavano sul buon senso, in quanto chiedevano una sorta di indennizzo o risarcimento legato all'effettiva riduzione del fatturato della loro attività. Il territorio bergamasco e lecchese sappia, dunque, che è stato lasciato solo dal Governo M5s-Lega e che non è stato previsto per ora nessun sostegno economico utile a fronteggiare questi due anni difficili determinati dalla chiusura del ponte».