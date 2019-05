Incontri pubblici per discutere la fusione dei Comuni di Bellano e Vendrogno

I Comuni di Bellano e Vendrogno interpellano la cittadinanza sulla strada verso la fusione. È stato infatti avviato il procedimento relativo al confronto preliminare con la popolazione e le sue parti sociali ed economiche per l'incorporazione del Comune di Vendrogno nel Comune di Bellano.

Tutti i cittadini di Bellano e Vendrogno sono invitati agli incontri nei quali si parlerà della fusione tra i due Comuni. Come annunciato dalle Amministrazioni, sarà l'occasione per capire meglio di cosa si tratta, avere chiarimenti e portare suggerimenti. I cittadini che lo volessero, potranno presentare osservazioni e proposte di modifica entro e non oltre le 10 del 17 giugno come da avviso riportato in calce all'articolo.



Gli incontri vedranno il coinvolgimento di tutti gruppi consiliari, che hanno condiviso la scelta e un percorso comune. Quando sono in calendario gli appuntamenti? Sabato 18 maggio alle ore 17 al salone Sant'Antonio di Vendrogno e martedì 21 maggio alle 21 alla sala civica di Bellano.

