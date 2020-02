Progetti di sviluppo rurale del territorio finanziati per oltre 1.700.000 euro

«Il Gal Quattro Parchi Lecco Brianza ad oggi ha assegnato più di 1.700.000 euro di finanziamento su progetti ritenuti validi per lo sviluppo del territorio in ambito del Programma di Sviluppo Rurale - Regione Lombardia. Questi soldi hanno dato luogo a interventi concreti, alcuni dei quali già completati o in corso d’opera». Ad annunciarlo è Piergiorgio Locatelli, presidente dell'ente con sede in via Galli a Calolziocorte, parlando dei primi interventi concreti legati al Piano di Sviluppo Locale.

Gli interventi illustrati dal presidente Piergiorgio Locatelli

«La realizzazione delle prime opere finanziate con i fondi arrivati sul nostro territorio grazie al PSL rappresentano i primi successi del nostro lavoro - prosegue Locatelli - Anche i beneficiari testimoniano la bontà del piano di interventi e noi raccogliamo con orgoglio questi riscontri positivi: dalla costruzione di un nuovo fienile o di un ricovero per la lavorazione del legname, fino agli interventi selvicolturali o idraulico forestali, passando per l’acquisto di mezzi agricoli o automezzi attrezzati per i servizi sociali (vedi le immagini pubblicate, ndr). Tutto questo e molto altro ancora contribuisce allo sviluppo delle aziende private ed offre sostegno agli enti pubblici».

Nelle prossime settimane si chiuderà la seconda tornata di bandi di finanziamento e si apriranno le nuove istruttorie con cui potrebbe essere più che raddoppiato il valore dei finanziamenti erogati. Subito dopo verranno riaperti i bandi che hanno riscontrato maggiore interesse perché entro la fine della programmazione i dirigenti del Gal sono intenzionati ad assegnare tutto il finanziamento pianificato con il PSL.

«Siamo inoltre partner di alcuni progetti di cooperazione con altri Gal italiani - prosegue il presidente Locatelli - Abbiamo già avviato i lavori sul progetto "Scenari futuri e prospettive dell’olivicoltura di qualità", con il quale vogliamo dare il nostro contributo volto a preservare e sostenere questa pregiata coltura, eccellenza del nostro territorio. Prossimamente avvieremo poi i lavori relativi al progetto "Tramando s’Innova", per incentivare la valorizzazione economica e identitaria della lana di pecora, stimolando il suo utilizzo in maniera innovativa secondo l’impostazione dell’economia circolare. Siamo una struttura piccola ma molto dinamica».

