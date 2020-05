Consegnata a Galbiate la Maglia Rosa del Centenario

Consegnata a Lorena Sangalli di Galbiate la Maglia Rosa del centenario. Il prezioso cimelio era stato messo all'asta dalla Polisportiva di Monte Marenzo a sostegno della sottoscrizione lanciata dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese in favore dei presidi ospedalieri di Lecco, Bellano e Merate, duramente impegnati nell’emergenza Covid-19.

«La prestigiosa Maglia Rosa del russo Denis Menchov, vincitore del Giro d’Italia del 2009, ci era stata donata da una persona con grande cuore, Daniele Redaelli, caporedattore della Gazzetta dello Sport in occasione del 2° Memorial Candido Cannavò - ricorda Angelo Fontana della Polisportiva - La Maglia del centenario era stata donata alla nostra associazione in quanto prima in Italia ad organizzare un memorial dedicato a Candido Cannavò. Nei giorni dell'emergenza ci è sembrato giusto metterla all'asta per sostenere gli operatori sanitari in prima linea nella lotta al Covid».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ieri la Maglia Rosa è stata consegnata dallo stesso Fontana e dal sindaco di Monte Marenzo Paola Colombo alla vincitrice nella sua abitazione di Galbiate.