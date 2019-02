Rimozione delle protezioni in lamiera dalle gallerie: chiude un tratto di SP72

Settimana di disagi sulla Provinciale 72 per lavori disposti dall'Amministrazione provinciale. Fortunatamente, però, sarà soltanto in orario notturno.

Il tratto interessato dalla chiusura è tra il km 72+200 (intersezione con Viale Polvani di Varenna) e il km 74+500 circa (rotatoria Malpensata di Perledo) per un intervento di manutenzione straordinaria all'interno delle gallerie di Varenna. Nello specifico, i tecnici della Provincia sono chiamati a rimuovere con urgenza una serie di lamiere che ricoprono le gallerie in stato di degrado.

Per non sovrapporsi con gli interventi messi in calendario da Anas sulla SS36, le date scelte per la chiusura sono le seguenti: da lunedì 11 febbraio a sabato 16 febbraio 2019 dalle ore 20 alle 6. Negli orari di apertura al transito, il traffico verrà ripristinato a doppio senso di circolazione.