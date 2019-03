Contest gastronomico a Casargo, in lizza scuole da 16 Paesi del mondo

Giunta alla sua sesta edizione, la Gara Gastronomica Internazionale ha registrato quest'anno 30 iscrizioni da scuole di 16 Paesi provenienti da Italia (Campania, Lombardia e Sicilia), Europa (Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ucraina) e Russia (da Mosca e San Pietroburgo).

«Obiettivo migliorare le competenze professionali»

«L'obiettivo del Contest è duplice: da un lato vogliamo promuovere il territorio lecchese e lombardo con i suoi prodotti tipici, dall'altro intendiamo migliorare le competenze professionali, personali e comunicativi di tutti gli studenti» dichiara Marco Galbiati, presidente del Cfpa Casargo. Gli alunni coinvolti avranno infatti l'opportunità di interfacciarsi con altre culture e tradizioni e arricchire le proprie competenze linguistiche interagendo in lingua inglese con gli studenti ospiti.

«La sana capacità di confronto tra Regioni e Paesi è un elemento indispensabile per una crescita professionale e personale consapevole ed equilibrata, aprendo la mente alle richieste di una clientela internazionale» dichiara Marco Cimino, Direttore del Cfpa Casargo.

La manifestazione prevede la partecipazione in team composti da due componenti di cucina/pasticceria, due componenti di sala bar e 1 docente dell'istituto scolastico di provenienza.

Il concorso si articola in una gara di cucina calda, che consiste nel realizzare un menù completo per 8 persone da 1.800 kcal, la preparazione di un cocktail per 6 persone dal tema libero e il servizio al tavolo, valutato sulla base della corretta presentazione del menù, dalla padronanza della lingua inglese e dalla capacità relazionale.

La manifestazione inizierà domenica 17 marzo con l'accoglienza dei partecipanti alla quale seguirà la Cena di Benvenuto. Da lunedì 18 a venerdì 22 marzo a pranzo e a cena saranno realizzare le prove di gara per cucina e sala bar. Ogni giorno saranno impegnate nella gara tre/quattro squadre a pranzo e a cena, che prepareranno i menù e i cocktail e li serviranno alla giuria e agli opinion leader individuati a pranzo e a cena. Venerdì invece sarà dedicato alla formazione, con laboratori e seminari aperti al pubblico che si terranno in aula magna: in particolare al mattino avrà luogo un laboratorio sul cioccolato con lo Chef Gennuso Marco e uno sulla cucina italiana con gli Chef Gandola Luigi, Prandi Claudio e Vitiello Ciro. Al pomeriggio è previsto un atelier che coinvolgerà gli studenti di sala bar e di cucina dal titolo: "Sempre sotto i riflettori", condotto dalla formatrice teatrale Lessio Donatella. Alle 19.30 avrà luogo la Cena di Gala e la premiazione finale.