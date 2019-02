Slalom gigante in memoria di Ricky con il Gabibbo

Domenica 10 marzo all’Aprica andrà in scena lo slalom gigante in memoria di Ricky Galbiati con il Gabibbo. Si tratta della seconda edizione della gara di sci dedicata a Riccardo Galbiati, il giovane sciatore lecchese deceduto sulle piste della località valtellinese due anni fa dopo aver accusato un malore. A questo secondo appuntamento saranno presenti anche il Gabibbo, celebre icona della trasmissione "Striscia La Notizia", e Patrizia Caregnato di Studio Aperto.

«Con questa iniziativa Riccardo, attraverso la sua famiglia e i suoi amici, continua ad aiutare gli altri come era nel suo stile - commenta il padre, Marco Galbiati - L' anno scorso, con il ricavato delle quote di partecipazione, è stato acquistato un defibrillatore per l’Aprica, cosa che faremo anche questa volta, destinandolo alla scuola elementare. Sono lieto che la gara di sci possa essere un modo per ringraziare un paese speciale in cui mio figlio Ricky ha passato tanti momenti felici, in inverno sugli sci e d’estate nelle passeggiate».

Il programma

Il programma della giornata del 10 marzo prevede alle 10 la partenza della gara dalla località Magnolta (pista dei Galli) e alle 15.30 ci saranno le premiazioni al Palazzo delle Torri Auditorium (centro congressi). La quota di partecipazione è fissata in 20 euro (e per chi lo desidera ulteriore offerta libera a sostegno dell’associazione "Il tuo cuore la mia stella").

Per le iscrizioni contattare: Scuola Italiana Sci Aprica - telefono 0342 745108 - apricasci@gmail.com Sono previsti i seguenti trofei: 1° Trofeo Miglior tempo assoluto; 1° Trofeo Assoluto Donne; 1° Trofeo Tempo Assoluto Maschile a tempi corretti (20 centesimi) oltre il 25° anno di età. La gara di sci è organizzata dall’associazione "Il tuo cuore la mia stella" e dall’Amministrazione comunale di Aprica.