Nuove colonnine per auto elettriche nel Lecchese

Ovviamente la parte del leone la fa Milano con circa 200 punti di ricarica. Ma anche nel resto del territorio lombardo verrà potenziato il numero di colonnine per le auto elettriche: in totale saranno ben 270 impianti in più nel giro di poco tempo. Lo ha annunciato oggi Claudia Maria Terzi, assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile che ha sottolineato: «Serve un cambio di passo culturale a favore dei veicoli a emissioni zero».

Il tema era stato affrontato a fine settembre proprio nella sede di Regione Lombardia in occasione di E_mob, la Conferenza nazionale sulla mobilità elettrica promossa in accordo con il Comune di Milano, Class Onlus, il Consorzio Cobat, Enel e altre aziende impegnate nel favorire la diffusione di mezzi green. Milano continua a giocare un ruolo da protagonista sia per l’elevato numero di abitanti, sia perché proprio il Comune meneghino promuove da tempo azioni concrete a sostegno della mobilità sostenibile: dall’Area C interdetta ai diesel e benzina per arrivare allo sharing, dai mezzi pubblici elettrici al BikeMi con pedalata assistita.

Per diminuire il numero di auto inquinanti occorre però abbassare i prezzi dei veicoli elettrici - l’aspetto chiave riguarda le batterie - e potenziare la diffusione delle colonnine. Per quanto riguarda la provincia lecchese il provvedimento della Regione porterà alla sistemazione di nuovi punti di ricarica nei comuni di Garlate ed Esino Lario. Entrambi gli impianti saranno ad alto potenziale "high power". Nel paese del sindaco Beppe Conti la colonnina elettrica troverà posto nel parcheggio vicino al McDonald's, a lato della Provinciale. A Lecco città ci sono già alcune colonnine di ricarica e anche il Comune di Calolziocorte ha annunciato di voler posizionare impianti dove i veicoli possano fare il pieno elettrico in centro città e nelle frazioni.

