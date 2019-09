Garlate, in arrivo le isole salvapedoni lungo la Provinciale

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di due isole salvapedoni in zona Municipio a Garlate. L'intervento è stato promosso dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Conti (nella foto) e servirà per garantire maggiore sicurezza lungo la Sp 72 che collega il paese con Lecco e Olginate, un'arteria molto trafficata e pericolosa.

«Le opere sono state finanziate dal Comune di Garlate e da Regione Lombardia, e si svolgeranno in parte anche in ore notturne per non penalizzare troppo il traffico lungo la Provinciale - fa sapere l'Amministrazione garlatese - Ricordiamo che in quella posizione negli anni scorsi si sono purtroppo verificati ben tre incidenti mortali, e altri con feriti. Gli interventi, naturalmente, puntano a migliorare in maniera decisiva la sicurezza e costeranno circa 80.000 euro».