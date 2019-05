Garlate inaugura il nuovo parco di via Stoppani

Si terrà sabato 25 maggio alle ore 16 il taglio del nastro del nuovo parco "Daniele Manzocchi" in via Stoppani a Garlate. L'ampia area verde a poca distanza dal centro paese è stata riqualificata nei mesi scorsi su iniziativa dell'Amministrazione comunale con un investimento di circa 120.000 euro.

Una scelta in linea con altri interventi dello stesso tipo già completati in via Figina, nel parco della scuola e in quello nei pressi del Mc Donald's in zona LungoAdda.

Prossimamente toccherà al parco del Comune e a quello di via Filippetta dove gli operai sono già all'opera per valorizzare aiuole e spazi attrezzati per grandi e bambini. Tra i parchi "presenti e futuri", la Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Conti ha dunque valorizzato ben sei spazi verdi.

In quello che verrà inagurato sabato sono stati collocati nuovi giochi, sistemati vialetti interni, arredi, aiuole e recinzioni perimetrali, senza dimenticare la scelta di collocare anche una telecamera per contrastare il rischio di vandalismi dopo quelli purtroppo messi a segno nel recente passato in alcuni spazi pubblici del paese. Tutta la poplazione è invitata al taglio del nastro del parco che sarà intitolato alla memoria di Daniele Manzocchi.