Gene Guglielmi torna sulla scena con "La vita è un sogno". Presentazione all'Ancona Beat Festival

Il 27, 28 e 29 luglio si svolgerà presso il "Porto Antico" di Ancona la seconda edizione della grande kermesse musicale "Ancona Beat Festival". In questa occasione, durante la conferenza stampa del 27, verrà presentato in anteprima nazionale, il nuovo album in vinile di Gene Guglielmi, intitolato "La vita è un sogno", realizzato in collaborazione con il gruppo bolognese degli Avvoltoi.

Il lavoro sarà disponibile dal 25 luglio anche sui maggiori digital store (iTunes, Amazon, Spotify e altri).

Per il periodo natalizio è prevista una ristampa in versione compact disc con l’aggiunta di due bonus tracks. L'atteso ritorno di Guglielmi sul mercato discografico avviene sotto l'etichetta New LM Records, marchio della Crotalo Edizioni Musicali, che ha al suo attivo la distribuzione di altri importanti lavori del cantautore.

Un disco, questo di Gene, contenente dieci brani, che non mancheranno di entusiasmare i suoi fan, vecchi e nuovi, come le numerose prenotazioni stanno già dimostrando. La copia è prenotabile scrivendo all'indirizzo info@crotalo.it.

