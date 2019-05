Germanedo, una nuova area giochi nel parco pubblico di Villa Eremo

Novità per i parchi pubblici di Germanedo e Belledo. Nello spazio verde attrezzato di Villa Eremo (nella foto) è stato infatti realizzato un intervento di manutenzione straordinaria promosso e finanziato dal Comune di Lecco che ha portato alla sistemazione di un nuovo gioco a torre, composto da due torri e due scivoli collegati tra di loro da un ponte mobile, e ad un'altalena, a cui si aggiunge l'ulteriore altalena a due posti, che comprende un seggiolino adatto anche ai bambini che necessitano di un particolare sostengo, comprensivo di cintura di sicurezza.

A questi bambini è adatto anche uno dei sette nuovi giochi a molla, mentre completano la dotazione ludica il pannello del tris e un gioco vocale uditivo, a forma di fiore. Oltre ad altalene e scivoli è stata inoltre sistemata una pavimentazione anti-trauma.

Il Comune di Lecco ha reso noto che un'altalena simile a quella del parco di Villa Eremo troverà spazio a partire da sabato prossimo anche nel parco pubblico di Belledo in via Monsignor Polvara. L'impianto è stato donato dall'Associazione di promozione sociale Easy Mami al Comune di Lecco, che in questi giorni sta effettuando tutte le operazione necessarie alla posa e alla messa in sicurezza della struttura. L’altalena doppia inclusiva comprende un seggiolino a forma di orsetto, adatto anche ai piccoli che necessitano di un supporto speciale, e un seggiolino a tavoletta.